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Таможне необходимы системные изменения, а не создания мобильных групп, - Пудрик

"Максимум, что дадут такие группы - разовые показатели эффективности, а в этой сфере - это капля в море".

Таможне необходимы системные изменения, а не создания мобильных групп, - Пудрик
Фото: EPA/UPG

Решение Государственной фискальной службы Украины создать мобильные группы для предотвращения контрабанды на таможне - не только не решит системно проблему в сфере, но еще и отсрочит принятие более важных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил эксперт таможенного права и исполняющий обязанности проректора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины Денис Пудрик.

Отметим, что во вторник, 15 октября, Государственная фискальная служба Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" на таможне, которая стартовала в июне по инициативе экс-и.о.руководителя ведомства Александра Власова.

В то же время, решением от 09.09.2019 в ГФС утвердили создание мобильных групп по выявлению и противодействию незаконному перемещению товаров через таможенную границу Украины и уклонения от уплаты таможенных платежей. В состав мобильных групп войдут представители Государственной фискальной службы (ГФС), Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координировать их работу будет Межведомственный целевой центр при ГФС. Мобильные группы получат беспрепятственный доступ ко всем зонам таможенного контроля и транспортным пунктам пересечения границы. Работа групп будет финансироваться "за счет перераспределения средств, выделенных в бюджете на содержание Государственной фискальной службы".

По мнению Пудрика, подобная инициатива - не нова, и была так или иначе представлена в программах разных политиков.

"Каждая новая власть создаёт подобные группы, называя их только по-разному. Гройсман, к примеру, называл "чёрной сотней" по борьбе с коррупцией, Янукович - "Госграница 2013". Еще были похожие программы по оперативной и межрегиональной таможне", - рассказывает эксперт. Но все эти инициативы все равно заканчивались одинаково.

"Каждая власть, что-то похожее создаёт и через год закрывает проект как бесперспективный. То есть, создаются группы, тратятся огромные деньги на технику, автомобили, спецсредства, заработный фонд, а в итоге это не даёт никакого результата", - отмечает Пудрик, добавляя, что украинская таможня требует более системных изменений для борьбы с контрабандой. "Максимум, что дадут такие группы - разовые показатели эффективности, а в этой сфере - это капля в море. Необходимо полностью перестраивать систему, проводить чистку, создавать нормальные условия труда для таможенников, установить зарплату, которой будет достаточно для обеспечения сотрудника и членов его семьи. Это все лежит на поверхности, но в разы существенней", - резюмировал Пудрик.

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