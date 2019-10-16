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Предложения Минфина по ренте железной руды требуют доработки, – Гетманцев

Налогообложение при добыче железной руды, по его мнению, является недостаточным, но предложения Минфина по повышению налоговой нагрузки на железорудную отрасль назвал чрезмерными.

Предложения Минфина по ренте железной руды требуют доработки, – Гетманцев
Даниил Гетманцев
Фото: Юридична газета

При рассмотрении и дальнейшей доработке законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз, необходимо найти компромиссное решение. Такое мнение выразил автор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев в комментарии МинПрому. Он напомнил, что при подготовке документа к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении предполагается внесение изменений в его текст. 

"По руде мы предполагаем найти компромисс с отраслью и Министерством финансов", – сказал Гетманцев. Он выразил уверенность, что сегодня уровень налогообложения при добыче железной руды является недостаточным – но предложения Минфина по повышению налоговой нагрузки на железорудную отрасль назвал чрезмерными. 

"Поэтому мы хотим найти середину, баланс", – сказал Гетманцев. Он также отметил важность вопроса расчета базы налогообложения при добыче железной руды. 

"Это сложный вопрос – потому что наши бедные железные руды нуждаются в обогащении, базу исчислить непросто. Вероятно, нам нужно создать между Минфином и налоговой службой рабочую группу, которая бы на протяжении нескольких месяцев дала бы нам предложения по верной базе налогообложения – а сейчас принять какое-то промежуточное решение", – сказал Гетмацев, возглавляющий комитет ВР по налоговой и таможенной политике.

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