Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики, - нардеп

Законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года.

Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики, - нардеп
Фото: prm.ua

Ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" приведет к сворачиванию проектов в области возобновляемой энергетики и негативно повлияет на инвестклимат в Украине.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"То, что сейчас происходит вокруг возобновляемой энергетики и идеи изменить правила игры по ходу игры, они будут иметь катастрофические последствия. Понятно, что для самой отрасли возобновляемой энергетики. То есть, инвестиции в нее будут свернуты, Украина получит судебные иски, будут потери, безусловно. И эти потери будут превышать те эффекты, о которых вроде бы говорят лоббисты этой темы", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что снижение "зеленого тарифа" будет оказывать негативное влияние на экономику в целом, ведь инвесторы уйдут из Украины из-за нестабильности законодательства.

"Это будет иметь эффект общий для всей экономики государства, ведь мы прекрасно с вами понимаем, что лучшим информатором миру о том, можно ли сюда заходить с инвестициями, есть инвесторы. Если инвесторы в мире будут знать, что кто-то пришел сюда хотя бы же одним долларом, и по ходу игры все правила поменяли, и человек или потерял, или ничего не заработал, то никто никогда в Украину не придет", - отметил народный депутат.

По мнению Гончаренко, инициатива пересмотреть "зеленый тариф" связана с частным интересом некоторых членов новой власти, который у них преобладает над государственническим, и такая ситуация недопустима.

"Я считаю недопустимым ретроспективное уменьшение "зеленого тарифа". Я считаю недопустимым резкое и одностороннее изменение правил игры. Это невозможно делать. Если государство находится в какой-то уже ситуации крайним, хотя на самом деле это совсем не так по этому вопросу, то все равно это должно происходить через диалог, через диалог с соответствующими инвесторами, с ассоциациями и т.д. И очень и очень постепенно, с переходными периодами и т.д. А все остальное - это катастрофа", - сказал Гончаренко.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также