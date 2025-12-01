Світло вимикають, а рахунки не зменшуються. Чому так стається і до чого тут Росія?

Кремль розпочав нову масштабну хвилю дезінформаційної кампанії проти української енергетики. Мета росіян зрозуміла: посіяти ворожнечу поміж українцями і спровокувати масові протести. У хід йде все: маніпуляції з темою справедливості графіків знеструмлення , міфічний експорт світла та обленерго, що буцімто штучно збільшують платіжки споживачам. Підключилися тисячі російських ботів у соцмережах, а також телеграм-каналів. І, видається, в українському уряді врешті зрозуміли усю серйозність проблеми.

Фото: LB.ua

Прискіпливий контроль за споживанням

Юрій мешкає у квартирі на околиці Києва. Помешкання чоловік обладнав інвертором та акумулятором. Якщо не вмикати пральну машину, то їхньої потужності вистачає на дві доби.

Крім того після лічильника Юрій встановив так званий розумний автомат. Завдяки цьому пристрою через мобільний застосунок чоловік може моніторити рівень споживання електроенергії у режимі реального часу. До відключень родина з чотирьох людей використовувала приблизно 170-200 кВт на місяць.

«Я зробив систему так, що акумулятор автоматично віддає електроенергію під час знеструмлення. А коли світло подають, то техніка заряджається. Мої спостереження: із знеструмленнями квартира почала менше споживати електроенергії. Я це вже дуже добре бачу по цифрах», — каже Юрій.

Використання світла зменшилося приблизно на 30-40 кВт, додає чоловік. Юрій має цьому пояснення: під час знеструмлень родина не користується потужними побутовими пристроями, щоби не перевантужувати інвертор та акумулятори. Не вмикають, скажімо, електрочайник, праску і тепловійку.

«Різниця не надто кардинальна. Коли вмикають світло, то інвертор починає “їсти” багато струму з мережі. До відключень у середньому на годину квартира споживала 200 Вт. Коли починається заряджання акумулятора, використання електроенергії зростає удесято. У такому режимі техніка працює годину-півтори», — пояснює Юрій.

Подібну ситуацію описує і Михайло. Чоловік мешкає у приватному будинку на Київщині. У регіоні одні із найсуворіших в Україні графіки знеструмлення. Останніми двома тижнями без світла доводиться сидіти по десять годин. Споживання електроенергії практично не змінилося, якщо порівнювати жовтень та листопад, порахував Михайло.

Фото: EPA/UPG Жінка підігріває вечерю на газовому пальнику під час вимкнення електроенергії в Києві.

В холодні місяці будинок споживає 700-800 кВт, розповідає чоловік. Найбільші витрати електроенергії на роботу насоса у стометровій свердловині та нагрівання води.

«Якщо треба попрати одяг, то тепер на це не потрібно більше електроенергії, ніж минулого місяця. Той самий обсяг речей, стільки ж води, така ж потужність. Просто ми перемо не тоді, коли хочемо, а коли є світло. Так само й з іншими приладами», — каже чоловік.

Михайло припускає, що більше споживання під час відключень могло б виникати хіба що у споживачів, що використовують бойлери. Вода у них охолоджується під час тривалих знестумлень. Додаткове нагрівання, а не стабільна підтримка температури, і може збільшувати витрати електроенергії.

Що відбувається з рахунками на світло

Відключення завжди впливають на рівень споживання, пояснює генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Компанія постачає електроенергію споживачам у Києва та на Дніпропетровщині. Коваленко розповідає: за оперативними даними, у листопаді населення використає приблизно на 20% менше електроенергії, ніж до відключень. Відповідно і рахунки за світло у середньому будуть з нижчими сумами, але їх споживачі отримають у грудні. Тому ще не всі абоненти можуть об'єктивно оцінити ситуацію.

«Плюс жовтень був майже без відключень і значно холоднішим за торік. Відповідно, і споживання вийшло більшим. Друге: середнє — не означає однакове для всіх. Хтось спожив на 30% менше. А хтось навпаки більше, бо почав активно грітися. Ситуація непроста. І зараз важлива участь кожного. Я розумію, що відключення — це дискомфорт. Але коли світло вмикають, будь ласка, не запускайте все одразу. Поступово. Хоча б перші пів години — це дуже допомагає системі», — каже Сергій Коваленко.

Фото: Сергій Костеж/Ліга Сергій Коваленко

Обленерго не можуть штучно збільшувати рівень споживання для побутових споживачів. По-перше, зробити це технічно неможливо. По-друге, будь-які маніпуляції можуть коштувати компаніям мільйонних штрафів, каже голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

Споживач має один, але дуже дієвий інструмент контролю використання електроенергії — лічильник. Похибка обліку справної техніки може складати менше 2 %, це вважається нормою і на рахунки майже не впливає.

Вадим Литвин додає: найпотужнішими приладами у помешканні є бойлери, електроплити, пральні машинки. Через знеструмлення споживачі не стали користуватися ними менше, змістився лише час увімкнення.

Якщо ж абоненти встановили у оселях накопичувачі енергії, то суми у платіжках можуть й узагалі зрости. За рахунок циклів заряджання/розряджання ці прилади використовують приблизно на 10% більше електроенергії.

«Якщо споживач побачив разючі зміни і не може знайти їм пояснення, то варто перевірити лічильник. Можливо, з ним щось не так. Але це не пов'язане з відключеннями світла. Для таких випадків є алгоритм дій: треба замовити у постачальника електроенергії перевірку точності лічильника. Якщо він несправний, то його мають замінити», — пояснює Вадим Литвин.

Водночас фахівець наголошує: кожен випадок варто розглядати індивідуально. Але найперше споживачам варто просто підрахувати яку техніку, коли і як тривало вони використовують.

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

«Зараз є опалювальний сезон і споживання завжди більше, ніж в попередні місяці. Тому, можливо, ці два фактори не призводять до якогось радикального зменшення рахунків. Адже ми споживаємо електроенергію нерівномірно. Відповідно, якщо у нас немає 12 годин світла в квартирі чи в будинку, це не означає, що ми вдвічі менше її використовуємо», — каже колишній керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Потужна російська дезінформаційна кампанія

Від початку листопада росіяни поширили вже кілька хвиль фейкових повідомлень про енергетику. Кремль намагається спровокувати масові протести, маніпулюючи темами знеструмлень. Реагувати довелося Міністерству енергетики України.

По-перше, росіяни поширюють побрехеньки про те, що українська влада зацікавлена у несправедливих графіках знеструмлень. Мовляв, західні регіони бережуть від знеструмлень, натомість схід штучно поринає у темряву.

Насправді ж графіки формують за чіткими правилами, базуючись на оперативній ситуації у енергосистемі України.

Провокацій уникнути не вдалося. Скажімо, у Запоріжжі 28 листопада кількадесят людей зібралися біля будівлі ОВА. Переконували, що вийшли протестувати «за справедливі відключення світла». Щоправда, дехто з мітингувальників й узагалі вимагав скасувати графіки і внести Запоріжжя у перелік фронтових громад. Протест був нечисленним і минув без конфліктів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Люди зібралися під стінами Запоріжжяобленерго вимагаючи справедливі графіки світла, 17 листопада 2025.

«Ніяких фаворитних або проклятих черг у нас немає. На жаль, дістається всім. Якби не російські обстріли, то світло взагалі б не вимикалося. Від початку схема укладена так, щоб графік був рівномірним. Але через зміни, маємо упродовж доби різні кількості черг, які маємо вимикати, можуть інколи виникати перекоси. Але ми намагаємося наступного дня, післязавтра все це вирівнювати. Тобто за підсумком тижня розбіжностей з відключення черг немає», — пояснює речниця Запоріжжяобленерго Зореслава Цупренко.

У Міністерстві енергетики пояснили: росіяни атакують не лише об'єкти генерації, а й мережі передавання електроенергії. Між регіонами існують так звані високовольтні мости, і саме вони стали головними цілями для Росії.

«На заході АЕС можуть виробляти достатньо потужності. Але магістраль, яка здатна передати електроенергію, скажімо, до Києва, пошкоджена. Як наслідок, її фізично неможливо транспортувати в східні регіони. Вона залишається “замкненою” в регіоні генерації, тому там світла більше», — наголошують у Міненерго.

Крім того, імпорт з Євросоюзу також здійснюється через західні регіони. І транспортування цієї електроенергії також не може відбуватися у штатному режимі.

Фото: Укренерго Це одна з високовольтних ліній електропередач, яка з'єднує нас з Європою, якими можна імпортувати або експортувати електроенергію.

В уряді спростували ще одну російську побрехеньку: мовляв, під час знеструмлень населення уряд продає світло за кордон. По-перше, експорт під час дефіциту у енергосистемі законодавчо заборонений. По-друге, торги електроенергією відбуваються з максимальною прозорістю. Усі операції експорту можна відстежити на сайті Укренерго. Інформацію також оприлюднює Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

«Ніякого комерційного експорту немає, це — фейк. Існує плутанина, коли свідомо чи не дуже, експортом називають перетоки електроенергії, які часом відбуваються для балансування синхронізованих енергосистем. От саме зараз у одній країні надлишок, у іншій — дефіцит. Відбувається перетік, а за годину стається навпаки. Наприкінці звітного періоду країни підбивають підсумки», — стверджує фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Маніпулюють росіяни поняттям аварійної допомоги, і це також не комерційний експорт. Коли в енергомережі однієї держави виникає дефіцит, вона може просити допомоги у сусідньої країни, щоби стабілізувати ситуацію. Але через російські обстріли та руйнування останніми роками такою допомогою здебільшого користується саме Україна. З 2022 року наша держава входить до енергетичної мережі Європи. Тому допомогу технічно нам можуть надавати одразу кілька країн — Румунія, Польща, Словаччина та Угорщина.

У Центрі вивчення енергетики порахували: за 6-7 тижнів без обстрілів Україна зуміла б поремонтувати пошкодження і стабілізувати ситуацію у енергетиці. Це б дозволило або звести знеструмлення до мінімуму, або й взагалі відмовитися від графіків. Що ще раз доводить: головна причина відключень світла — це росіяни, якими б ще дезінформаційними кампаніями вони не намагалися прикритися.