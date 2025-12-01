14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень "Зимової підтримки"

Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках програми "Зимова підтримка".

Про це повідомили на "Урядовому порталі".

Найбільше заявок, 11,4 млн, оформили через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей. Понад 700 тисяч – самостійно через Укрпошту, ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично. Подати заявку можна до 24 грудня.

"Сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі Зимової підтримки — для тих, хто подався на другий день прийому заявок. Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони", – зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти із 6 грудня.