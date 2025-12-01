ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаЕкономікаДержава

14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень "Зимової підтримки"

Більшість заявок надійшли через Дію. 

14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень "Зимової підтримки"
Ілюстративне фото

Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках програми "Зимова підтримка".

Про це повідомили на "Урядовому порталі"

Найбільше заявок, 11,4 млн, оформили через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей. Понад 700 тисяч – самостійно через Укрпошту, ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично. Подати заявку можна до 24 грудня. 

"Сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі Зимової підтримки — для тих, хто подався на другий день прийому заявок. Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони", – зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти із 6 грудня.

  • Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
  • 15 листопада стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія, а 18 листопада заявки почали приймати у відділеннях Укрпошти.
  • Із 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies