Канцлер Німеччини: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму

Німеччина вже підтримала цивільну інфраструктуру України на 36 млрд євро, і виділить 36 млрд євро на ці потреби у 2026 році.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір підтримати проходження Україною зимового періоду та забезпечити її коштами для відбудови, зокрема, - за рахунок заморожених російських активів.

Про це він сказав на спільному з президентом України Володимиром Зеленським закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо робити все, що від нас вимагає ситуація і вимагає справедливий мир. Це означає подбати про те, серед іншого, щоб Україна пережила цю зиму і також забезпечення України всім необхідним для подальшої відбудови", - зазначив Мерц.

За його словами, Німеччина вже підтримала цивільну інфраструктуру України на 36 млрд євро, і виділить 36 млрд євро на ці потреби у 2026 році.

"Вже зараз 170 млн євро виділені для того, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України від атак Росії. Також ми забезпечимо енергопостачання шкіл, лікарень та іншої інфраструктури – садків, лікарень і шкіл. Все це є цілі варварської війни Кремля", - сказав канцлер Німеччини.

Мерц заявив про співпрацю з країнами-партнерами в Європі і країнами "великої сімки", "щоб відкрити для України більші фінансові перспективи".

"Ми думаємо про подальші моделі фінансування. Тішуся тому, що ми можемо іммобілізувати заморожені активи Росії для того, щоб підтримати Україну щонайменше протягом наступних 2 років. І хочу підкреслити, що ми робимо це не для того, щоб продовжити війну – навпаки, ми робимо це для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Тому що це подає сигнал Москві, що їй нема сенсу продовжувати цю війну", - додав він.