На тиск і температуру швидка зазвичай не їде: що треба знати про роботу бригад, пояснює Андрій Васько

Тому LB.ua попросив зрозумілих пояснень у профільного фахівця, керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Львівської області Андрія Васька : «Екстрена медична допомога тому і називається екстреною, що її основне завдання — порятунок життя у випадках гострих розладів стану здоров’я», — каже він.

Часом в людей справді екстрені випадки, однак диспетчер бригаду не відправляє. І одна з можливих причин тут — невміння людей, які викликають допомогу, якісно пояснити, що вона справді потрібна, Через страх, емоції чи банальне незнання, а що казати.

Такі випадки непоодинокі. Адже екстрена медична допомога — це не таксі і не «сімейний лікар» за бажанням додому. Це фахівці, які мають виїжджати на справді екстрені випадки, коли чекати надто небезпечно.

Чотирирічній дитині Світлани також з села на Київщини у березні цього року піднялася температура до майже 40. Не падала. Налякана мама телефонувала в швидку з проханням приїхати, однак також почула від диспетчера, що на такі виклики бригада не їде.

Сергію не кращало. Донька зателефонувала у швидку ще раз. Цього разу бригаду відправили. Їхала вона 40 хв. Тиск збити вдалося саме за їхньою допомогою.

Днями Сергію із села на Київщині стало погано. Високий тиск — 230 — нічим удома не вдавалося збити. Його донька намагалася викликати швидку. Однак диспетчер на лінії казав, що на тиск бригада не їде.

Коли швидка їде пріоритетно

Усі звернення, які надходять на лінію 103, диспетчери розподіляють за чотирма категоріями:

критичні,

екстрені,

неекстрені,

непрофільні.

Критичні виклики — це коли існує безпосередня загроза життю або критичний стан уже настав: відсутність дихання чи серцебиття, масивні кровотечі, ураження електричним струмом, повішення, удушення, утоплення тощо.

За словами Андрія Васька, під час телефонної розмови диспетчер намагається якомога швидше оцінити стан пацієнта. З’ясовує, чи перебуває людина у свідомості, чи дихає, чи є ознаки зупинки серцевої діяльності. Якщо дихання або серцебиття відсутні чи суттєво порушені, виклик одразу отримує статус критичного.

У таких випадках бригада виїжджає негайно і має прибути до пацієнта упродовж 10 хв.

Екстрені виклики — термінова допомога теж потрібна, однак не завжди є миттєва загроза життю. Це інсульти, інфаркти, ДТП, гострі хірургічні стани (внутрішні кровотечі, опіки, запалення внутрішніх органів). У таких випадках бригада повинна прибути впродовж 20 хвилин.

Після реагування на критичні та екстрені випадки бригади можуть скеровувати на неекстрені виклики. Саме сюди належить значна частина дзвінків, які щодня надходять на лінію 103.

Йдеться, зокрема, про підвищення артеріального тиску, підвищення температури , запаморочення, загальну слабкість та інші подібні симптоми.

У таких ситуаціях безпосередньої загрози життю зазвичай немає, тому вони мають нижчий пріоритет реагування.

Як пояснює Андрій Васько, бригади можуть виїжджати на такі звернення лише після того, як буде забезпечено реагування на всі критичні та екстрені виклики.

Непрофільні звернення — це, наприклад, інформаційно-консультативні питання, прохання видати довідку, констатація факту смерті, якщо вона вже настала, витягування кліщів тощо.

Такі звернення не пов’язані з наданням невідкладної допомоги. Тому бригади на такі виклики не виїжджають.

«Щодоби в області фіксують приблизно 1800 дзвінків на лінію 103, і лише близько 600 із них завершуються виїздом бригади, — пояснює Андрій Васько. — Решта не потребують прибуття медиків на місце, однак заявники все одно отримують допомогу у вигляді консультацій».

Частину таких звернень опрацьовують лікарі-консультанти, які працюють у службі цілодобово. За словами Васька, щодня вони надають близько 150-200 телефонних консультацій. Подібні показники зберігаються вже близько трьох років.

Перед тим, як ухвалити рішення про потребу виїзду бригади, диспетчери опитують того, хто телефонує: уточнюють локалізацію пацієнта, скарги та перевіряють, чи немає ознак критичного або екстреного стану.

Якщо таких ознак не виявляють, надають роз’яснення та консультацію телефоном.

Ефективність реагування тут значною мірою залежить від двох чинників:

професійна робота медиків, які повинні ретельно опитувати того, хто телефонує, та діяти відповідно до протоколів.

відповідальність самих пацієнтів або їхніх родичів, які мають чесно й точно описувати стан людини.

Якщо ці умови дотримані, у більшості випадків система спрацює ефективно, а пацієнти отримають необхідну допомогу вчасно.

Що важливо сказати диспетчеру під час виклику швидкої

«Перше і головне — у цій ситуації диспетчер має брати першу скрипку. Не пацієнт повинен хвилюватися, що саме сказати, щоб отримати допомогу. Завдання диспетчера — поставити такі запитання, які допоможуть зрозуміти, чи потрібен виїзд бригади», — пояснює Андрій Васько. Адже медики розуміють, що людина, яка телефонує на 103, часто перебуває у стресі або сильному хвилюванні і може не одразу згадати всі симптоми.

Диспетчер працює за чітким алгоритмом.

Спершу уточнює місцезнаходження пацієнта, а вже потім скарги на стан здоров’я. Це критично важливий елемент алгоритму.

По-перше, це дає змогу зафіксувати локацію куди ймовірно буде скерована бригада ЕМД. . Якщо диспетчер чує, що стан критичний, наприклад, людина задихається або втрачає свідомість — він може скерувати бригаду одразу після того, як дізнався адресу. Карета вже їде, а диспетчер продовжує опитування.

По-друге, існує ризик «раптової тиші». Інколи пацієнт встигає сказати лише кілька слів і втрачає свідомість. Якщо адреса вже відома — допомога прибуде. Якщо ні, медики фактично безсилі допомогти.

Під час розмови диспетчер також збирає інформацію, щоб у разі потреби залучити поліцію чи рятувальників, коли розуміє, що ситуація нестандартна.

Після цього диспетчер перевіряє наявність критичних симптомів, потім — екстрених, і лише після цього переходить до детальнішого з’ясування стану пацієнта та можливих подальших дій.

Наприклад, швидка зазвичай не виїжджає лише через підвищену температуру тіла. Однак, у деяких випадках, після ретельного уточнення стану пацієнта, диспетчер може ухвалити інше рішення. Головне дослухатись до уточнюючих запитань диспетчера і довіряти йому.

Зазвичай виклики на підвищену температуру — це виклики до дітей. Більшість з них (80-90%) закінчуються консультацією по телефону, якщо в домашній аптечці наявні жарознижувальні препарати. Рідко бувають ситуації, що організм дитини (особливо до 3-х років) може давати реакцію на високу температуру у вигляді судом – це фізіологічна захисна реакція для скидання температури тіла у декого з маленьких дітей. В таких ситуаціях швидка скеровується до пацієнта, але на момент прибуття вже ніякої додаткової медичної допомоги від нас не потрібно, бо температура знижується і судоми припиняються.

Запобігти цьому можна через провітрювання кімнати та підтримання прохолодної температури до 20” (в гарячій кімнаті організм перегрівається швидше), пиття теплої рідини в значній кількості, адекватного домашнього одягу – не вкутувати дитину в сім ковдр – та адекватної дози та комбінації жарознижувальних препаратів.

Аналогічна ситуація із підвищеним артеріальним тиском: сам по собі цей стан не є підставою для виїзду бригади, проте під час розмови оператор може запідозрити ознаки інсульту, транзиторного порушення мозкового кровообігу чи іншого небезпечного стану. У таких випадках бригада екстреної меддопомоги буде негайно скерована до пацієнта.

На практиці іноді трапляються ситуації, коли диспетчер може порадити не викликати швидку негайно, а спершу прийняти раніше призначені ліки та поспостерігати за станом. Наприклад, при підвищенні артеріального тиску людині можуть рекомендувати прийняти препарат для його зниження і зачекати певний час. Як пояснює Васько, більшості препаратів потрібен час, щоб почати діяти: «Зазвичай це приблизно 15–20 хвилин».

Інколи родичі, хвилюючись за пацієнта, можуть дещо перебільшувати симптоми, щоб бригада швидкої точно приїхала. Але це лише шкодить усім, Бо коли медики прибувають, стан людини вже може стабілізуватися: «Буває, тиск у пацієнта вже знижується, і він каже: “Нам ваша допомога вже не потрібна. Але раз ви приїхали — зробіть ще кардіограму”».

Якби бригади швидкої реагували на всі дзвінки без винятку, система не змогла б ефективно працювати: «Якщо ми будемо скеровувати бригаду на всі 1800 дзвінків, то гарантовано пропустимо багато критичних і екстрених викликів, бо будемо займатися непрофільною роботою».

Тому, за словами Васька, люди з хронічними захворюваннями повинні бути готовими до подібних станів і знати, як діяти у таких ситуаціях. Найкраще рішення — заздалегідь проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем та мати необхідні препарати у домашній аптечці. Саме підвищений артеріальний тиск і висока температура найчастіше стають причиною непрофільних викликів швидкої допомоги: «Якщо людина має гіпертонічну хворобу і знає, що в неї може підвищуватися артеріальний тиск, вона повинна мати відповідні препарати — вдома, на роботі, у подорожі чи навіть на відпочинку на природі. Це персональна відповідальність за власне здоров’я».

Він пояснює, що подібний підхід значно полегшив би роботу всієї системи екстреної допомоги. Зокрема, люди з гіпертонічною хворобою повинні мати не лише препарати для планової терапії, а й ліки для самодопомогиу разі раптового підвищення артеріального тиску. Так само пацієнти з цукровим діабетом, іншими хронічними захворюваннями мають бути готовими до можливих ускладнень і знати, як діяти.

Важливу роль у цьому процесі відіграють сімейні лікарі. Саме вони повинні пояснювати пацієнтам особливості їхнього захворювання, коригувати лікування та рекомендувати, які препарати варто мати у домашній аптечці. Адже навіть якщо диспетчер під час телефонної розмови надасть правильну рекомендацію, у пацієнта може просто не бути необхідних ліків.