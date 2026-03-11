Скандал з донатами для «Госпітальєрів»: у чому корінь проблеми

Скандал навколо добровольчого батальйону «Госпітальєри» порушує питання, на які поки що ні в кого немає відповідей: де межа прозорості волонтерських зборів, особливо в секторі оборони, і які саме нюанси не можуть бути публічними через ризики для самих волонтерів.

Що сталося

Усе почалося з мережі Х. Користувачка з ніком фантастика порушила питання прозорості зборів «Госпітальєрів». Зокрема, про дві різні банки збору — фонду й особистої картки.

Написала я позавчора Олі бо побачила випадково пост @ReznikRina і ВИПАДКОВО побачила що збори на амуніцію на 4,7 млн — два.

Викладаються обидва, один з банкою фонду один з банкою Яни Зінкевич.

Це здалося мені трохи дивним.



(Сторіз з банкою Яни зникло потім) https://t.co/RNzviCULZ2 pic.twitter.com/PjcD7vSGHZ — фантастика (@idynaxyj777) March 7, 2026

І воно, може, так не розлетілося б, якби далі це не підхопила журналістка Ольга Худецька, відома своїми розслідуваннями, зокрема, викриттям ймовірного шахрайства Назарія Гусакова.

Журналістка почала ставити питання. Пішла вивчати дані, знайшла 14 юридичних осіб, дотичних до батальйону, оформлених часто на родичів засновниці батальйону, нині народної депутатки від «Європейської Солідарності» Яни Зінкевич. Поставила під сумнів прозорість зборів і звітності «Госпітальєрів».

Пролунали претензії, що щось не так з будівництвом нової бази «Госпітальєрів» замість знищеної в Павлограді. Був заклик скринити і скачувати файли із соцмереж, щоб не «потерли докази». Далі почалася гостра дискусія, в якій сторони чи не одразу втратили здоровий глузд і холодну голову.

Пости Ольги в Х були доволі емоційні, прямої комунікації із засновницею «Госпітальєрів» зі старту не було. Хоча тема чутлива, тож особиста розмова до перших публікацій хоча б трохи знизила градус.

Бо далі він тільки наростав.

Як зреагували «Госпітальєри»

На цьому фоні в комунікацію вийшла Яна Зінкевич. Написала, що відкрита до діалогу з медіа, просить оперувати фактами, “а не припущеннями чи коментарями людей, які були відсторонені від роботи в батальйоні через порушення”.

Фото: facebook/Яна Зінкевич Яна Зінкевич на новій базі «Госпітальєрів»

Також сказала, що про деякі з організацій, які приписують “Госпітальєрам”, вперше почула з соцмереж. Визнала, що публічної звітності бракувало, додавши, що батальйон систематизує фінансові дані, буде зведений звіт, і робота йде повільніше через знищену базу в Павлограді.

Та скандал лише наростав. Соцмережі традиційно гострили списи: один “табір” стіною став на захист Яни Зінкевич та “Госпітальєрів”, які вже 12 років рятують поранених на фронті. І їхній внесок тут справді неоціненний. Основний аргумент: спочатку треба розібратися, зібрати достатньо доказів, отримати пояснення тих, кого звинувачують, і тільки тоді щось публікувати, бо мова йде про сектор оборони і волонтерський рух. А під час повномасштабної війни це надважливо.

Інший “табір” продовжує наполягати, що недоторканних людей немає, і за донорські кошти мають бути максимально прозорі звіти, документи тощо. А якщо їх одразу не надали, і були різні “банки”, то це лише посилює підозри. Згадують і те, що наразі на сайті "Госпітальєрів" останній звіт стосується використання коштів за 2024 рік.

Не обійшлося і без політичного підґрунтя. Яна Зінкевич є народною депутаткою від партії “Європейська солідарність”, тож списи летіли і за політичними уподобаннями.

Паралельно Яна Зінкевич та Ольга Худецька спілкувалися в приватних листуваннях та обмінювалися звинуваченнями в публічних постах. Емоційного було тут більше, аніж спокійного раціонального розбору.

Дійшло і до погроз Ользі з боку частини користувачів за те, що почала писати про “Госпітальєрів”. Яна публічно виступила на її захист.

На тлі скандалу депутатка частково прозвітувала про використання коштів. Зокрема, опублікувала звіти про купівлю нової бази, додавши, що звіт і так мав бути кількома днями пізніше. Також зазначила, що зростання батальйону створило складнощі в адмініструванні, та визнала, що публічна звітність за деякі періоди виходила не в повному обсязі через “високе операційне навантаження та складну логістику”.

У Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, членкинею якого є Яна Зінкевич, заявили, що звинувачення без об'єктивного розслідування й оприлюднення позиції керівництва батальйону є неприпустимими.

Щоб прояснити ситуацію, батальйон зрештою зібрав брифінг для медіа. Однак відповідей на конкретні запитання там майже не надали, озвучивши, що повний звіт буде до 1 травня.

Яна Зінкевич вийшла з тезою, що “Госпітальєри” – не класична громадська організація чи благодійний фонд: “По факту ми є мілітарною структурою, як “Трійка” або “Хартія” та інші підрозділи. Наші бійці – не люди, які збирають донати, щось закуповують і завозять на фронт. Це інакший тип роботи”.

Додала, що вони забезпечують свій підрозділ і допомагають іншим медпідрозділам надавати допомогу та евакуювати поранених – військових і цивільних. Допомагають бійцям, які внаслідок інвалідизації пожиттєво потребують засобів гігієни, ліків, медичних виробів. Допомагають і з лікуванням у медичних закладах.

Щодо звинувачень заявила, що не отримувала запитів про надання будь-якої інформації: “Ми надаємо звітність у можливих межах, тому що треба розуміти, що невеликий відсоток, 3-5%, – це дані, які ми не можемо висвітлювати через захист наших контрагентів. Ми – структура, яка закуповує в тому числі РЕБи, “Цукорки”, “Чуйки”.

Ситуацію з нібито 14 дотичними до “Госпітальєрів” юридичними особами Яна Зінкевич прокоментувала виданню “Бабель”.

Нардепка підтвердила частину з них, а інші, про які заявляла Ольга Худецька, їй не відомі, і вона з ними не пов’язана. Реальними є благодійний фонд “Госпітальєри”, яким керує директорка фонду батальйону Юлія Шевчук. Ця структура отримує гранти для роботи батальйону.

Крім того, є три організації, які займаються машинами. Перша – ГО “Госпітальєри”, створена Яною Зінкевич. Друга – ГО “Госпітальєри Україна”, якою завідує вітчим нардепки Василь Комар. Третя – ГО “Транспорт Госпітальєри”, яка зараз є основною, і саме вона отримувала всі машини у 2025 році.

Фото: hospitallers.life

Також є ГО “Логістика Госпітальєри” – вона приймає інші види допомоги, крім машин. Йдеться про продукти, медикаменти, форму, амуніцію тощо. Цією ГО керує Лілія Біла.

Є юридична особа, назву якої батальйон не розкриває, – на неї придбали нову офіційну базу. Ще одна громадська організація – ГО “Навчальний центр Госпітальєри”. На її базі інструктори з відповідною сертифікацією проводять навчання з тактичної та цивільної медицини, надання допомоги дітям тощо.

Також є окрема місія, яка опікується евакуацією, стерилізацією та вакцинацією тварин з фронту.

Щодо виведення коштів з рахунків кілька разів на день під час брифінгу розповіли, що таке можливо в межах роботи патронатної служби – щоб закрити термінові потреби в ліках, розхідних матеріалах, обладнанні тощо.

У батальйоні також заявили, що не мають доступу до коштів, які збирають фонди за кордоном – згідно із законодавством тих країн, вони не мають права передавати гроші. Там за благодійні внески закуповують транспорт та матеріали і спрямовують їх в Україну. Це все перетинає митницю, декларується і далі за актом прийому-передачі ставиться на баланс.

Фото: скрин відео Директорка фонду батальйону Юлія Шевчук під час брифінгу

Директорка фонду батальйону Юлія Шевчук на брифінгу розповіла, що в лютому 2026 року вони надіслали до Податкової служби звітність, як вимагає чинне законодавство. Також у соцмережах є медіазвітність, а повну – за 2025 рік – батальйон обіцяє надати до 1 травня. За словами Шевчук, є чутливі дані, які вони не можуть опублікувати. І жодна первинна документація в незаблюреному вигляді або із заблюреними чутливими даними контрагентів і постачальників у відкритому доступі не опиниться: “Ми регулярно були недофінансовані і не могли закрити всі питання медичного батальйону. Системно працювали в рази нижче ринку в мінусах. Як при цьому з'явилися такі звинувачення, мені не зрозуміло”.

Зранку 11 березня Яна Зінкевич виступила у Верховній Раді по темі “Госпітальєрів”. Назвала це атакою на волонтерів та добровольців в Україні, а реакцію соцмереж – “штучно виведеною у русло зневаги та безпідставних звинувачень з чіткими ознаками координації”.

Минуле вдарило в спину

Аналізуючи публічну інформацію за останні дні, стає ясно, що цим скандалом “Госпітальєрів” догнав попередній брак кризової комунікації.

Йдеться про скандал 2024 року, коли колишня “госпітальєрка” Анна Скольбушевська під псевдо “Адмірал Няв”, яка не працювала у фонді з 2023 року, продовжувала публічно вказувати свою приналежність до нього і оголошувати збори на допомогу військовим на власні рахунки. Утім, донати йшли не туди. Як розповіла на брифінгу Зінкевич, Скольбушевська мала особисті проблеми, і проти неї було відкрито провадження для повернення коштів.

Ще тоді, коли ця історія стала публічною, “Госпітальєри” обіцяли надати всю звітність. Про це їм періодично нагадували в Х, однак повністю ця історія не була вчасно прокомунікована і прозвітована. Тому з новим витком питань стара історія вдарила “бумерангом”, з якого тепер боляче вибиратися.

“Госпітальєри” – надважлива організація в Україні. І їхній внесок у порятунок поранених навряд чи можна осягнути і оцінити сповна. Бо, рятуючи інших, під час місій гинули і самі “Госпітальєри”.

Фото: facebook/Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

Та, вочевидь, культура самої організації, сформована на особистій довірі та частково особистих “банках”, які стікаються і розтікаються по різних потребах “Госпітальєрів”, зіштовхнулася з уже сформованою за 12 років війни суспільною рамкою щодо донатів.

А вона звучить приблизно так: якщо хтось збирає донати, то має бути прозора, вчасна звітність. Ідеально – ще й регулярний незалежний фінансовий аудит. А для цього треба розбудовувати спроможності, заводити на зарплати людей з відповідними компетенціями, бюрократизувати частину процесів тощо. Це убезпечує від подібних звинувачень, які лунають зараз, та водночас шкодить гнучкості й оперативності, коли щось треба оплатити/допомогти тут і зараз, без папірців і погоджень.

А це вже неприємна розмова всередині суспільства, оскільки не всі витрати можна запхати в ідеальні звіти і не про все можна сказати й не потрапити під якусь статтю. І це тема нашого наступного великого матеріалу.