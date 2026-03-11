Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Донеччині за добу росіяни вбили 4 людини і поранили 21

Усі вбиті та поранені – внаслідок ударів по Слов'янську.

Фото: vin.hsc.gov.ua

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили 4 людини і поранили 21. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 10 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 березня.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено комунальний заклад, у Райгородку — інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську 4 людини загинули і 21 поранена, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 20 автівок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено ангар та інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено десятки багатоповерхівок, 2 заклади освіти, заклад культури, крамниці та торговельні центри. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено вантажівку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 436 людей, у тому числі 48 дітей.

