Сили оброни ліквідували ще 990 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 275 980 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
- танків – 11 763 (+5)
- бойових броньованих машин– 24 177 (+3)
- артилерійських систем– 38 263 (+61)
- РСЗВ – 1 680 (+1)
- засоби ППО – 1 328 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 349 (+0)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157)
- крилаті ракети – 4 403 (+0)
- кораблі / катери – 31 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281)
- спеціальна техніка – 4 088 (+1).
Дані уточнюються.