Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Сили оброни ліквідували ще 990 російських окупантів

Росія втратила в Україні вже близько 1 275 980 військових. 

Сили оброни ліквідували ще 990 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 275 980 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
  • танків – 11 763 (+5)
  • бойових броньованих машин– 24 177 (+3)
  • артилерійських систем– 38 263 (+61) 
  • РСЗВ – 1 680 (+1) 
  • засоби ППО – 1 328 (+0)
  • літаків – 435 (+0) 
  • гелікоптерів – 349 (+0) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157) 
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) 
  • кораблі / катери – 31 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281) 
  • спеціальна техніка – 4 088 (+1). 

Дані уточнюються. 

﻿
