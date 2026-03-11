Сили оброни ліквідували ще 990 російських окупантів

Росія втратила в Україні вже близько 1 275 980 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 990 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 275 980 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб

танків – 11 763 (+5)

бойових броньованих машин– 24 177 (+3)

артилерійських систем– 38 263 (+61)

РСЗВ – 1 680 (+1)

засоби ППО – 1 328 (+0)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 349 (+0)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157)

крилаті ракети – 4 403 (+0)

кораблі / катери – 31 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281)

спеціальна техніка – 4 088 (+1).

Дані уточнюються.