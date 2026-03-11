Віткофф побачив у переговорах Росії і України "переломний момент"

Радник Дональда Трампа вихваляється, що за час зустрічей в Женеві досягнуто більше прогресу, ніж за попередні чотири роки.

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф стверджує, що у переговорах щодо врегулювання війни в Україні є ознаки настання "переломного моменту".

Як пише Укрінформ, американський посадовець розповів, що українська сторона "сама визнає більший прогрес від часу перших зустрічей у Женеві, ніж за попередні чотири роки".

Віткофф наголосив, що Дональд Трамп "успішно досягає мети у таких питаннях". У Білому домі бачать виснаження і втому Росії та України, тому впевнені у близькості угоди.

Спецпосланець Трампа пригадав момент, коли вони з Джаредом Кушнером "відчули, що ХАМАС та Ізраїль в Газі готові покласти край війні - тут ми перебуваємо в тій самій точці, зараз або незабаром".