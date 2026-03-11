Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Війна

Віткофф побачив у переговорах Росії і України "переломний момент"

Радник Дональда Трампа вихваляється, що за час зустрічей в Женеві досягнуто більше прогресу, ніж за попередні чотири роки.

Віткофф побачив у переговорах Росії і України "переломний момент"
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф стверджує, що у переговорах щодо врегулювання війни в Україні є ознаки настання "переломного моменту".

Як пише Укрінформ, американський посадовець розповів, що українська сторона "сама визнає більший прогрес від часу перших зустрічей у Женеві, ніж за попередні чотири роки". 

Віткофф наголосив, що Дональд Трамп "успішно досягає мети у таких питаннях". У Білому домі бачать виснаження і втому Росії та України, тому впевнені у близькості угоди. 

Спецпосланець Трампа пригадав момент, коли вони з Джаредом Кушнером "відчули, що ХАМАС та Ізраїль в Газі готові покласти край війні - тут ми перебуваємо в тій самій точці, зараз або незабаром". 

﻿
