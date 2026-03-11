Українська драматургиня Анастасія Косодій отримає премію імені Вальтера Моссмана 2026 року

Премія була створена у 2024 році.

Українська драматургиня та режисерка Анастасія Косодій стала лауреаткою премії імені Вальтер Моссман за 2026 рік. Про це мисткиня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У рішенні журі зазначається, що вона належить до авторів, які ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії зробили війну в Україні однією з центральних тем своєї творчості.

«У світі, який, здається, поступово звикає до війни та зростання кількості жертв, Анастасії Косодій вдається висловити те, що складно осягнути», — наголосили члени журі.

Анастасія Косодій — українська драматургиня, авторка п’єс на соціально-політичні теми, родом із Запоріжжя, нині живе та працює між Києвом і Берліном. Її твори ставлять не лише в Україні, а й у театрах різних європейських країн.

Косодій розпочала кар’єру як співзасновниця театру «Запорізька нова драма», а згодом стала однією з ініціаторок створення київського Театр драматургів. До початку повномасштабної війни вона активно співпрацювала з громадськими організаціями на сході України. Мисткиня також працювала з провідними європейськими театральними інституціями, зокрема з Maxim Gorki Theater у Берліні, Royal Court Theatre у Лондоні та Nationaltheater Mannheim.

Серед найвідоміших п’єс авторки — «Плейлист подорожнього», «Вісім коротких композицій про життя українців для західної аудиторії» та «Як розмовляти з мертвими».

Премію імені Вальтер Моссман вручають раз на два роки за мистецьку та громадянську діяльність, що поєднує культуру й суспільну позицію. Вальтер Моссман був німецьким письменником, співаком і політичним активістом, а також одним із помітних діячів лівих альтернативних соціальних рухів у Німеччині. Першу премію у 2024 році отримали письменниця та активістка Софі Сумбуране та політична співачка Sookee.