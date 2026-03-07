Міжнародна культурна спільнота виступила проти участі РФ у 61-й Венеційській бієнале

Понад 170 представників міжнародної мистецької спільноти підписали відкритий лист із критикою участі Росії у 61-й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале 2026 року.

Про це йдеться у петиції, опублікованій на Change.

Звернення адресоване президентові бієнале Pietrangelo Buttafuoco та керівництву інституції. Автори листа нагадують, що у 2022 році Венеційська бієнале засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну і заявила про відмову співпрацювати з офіційними російськими делегаціями.

Підписанти вважають, що повернення російського державного павільйону суперечить цій позиції, адже війна проти України триває. Вони наголошують, що російська агресія призвела до загибелі українських митців, руйнування музеїв, бібліотек та інших культурних установ.

«Показово, що «повернення» Росії на Венеційську бієнале оголосив Михайло Швидкой, спеціальний представник президента РФ з міжнародного культурного співробітництва. Швидкой заявив, що «культура поза політикою». Водночас саме він у 2025 році опублікував статтю, в якій виступав за відновлення радянського стилю політичної цензури в Росії», – йдеться у заяві.

Окрему критику викликали зв’язки організаторів російського павільйону з державними структурами РФ та оборонною корпорацією Rostec.

Зазначається, що проєкт російського павільйону передбачає комісаром Анастасію Карнєєву. Відкриті джерела свідчать, що вона є донькою Миколи Волобуєва, топменеджера російської державної корпорації Rostec та колишнього генерала ФСБ. Rostec – це державний оборонний конгломерат, тісно пов’язаний із російським військово-промисловим комплексом.

Карнєєва також пов’язана з арт-бізнесом через компанію Smart Art, співзасновницею якої є Катерина Винокурова, донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У листі також зазначається, що російський проєкт використовує деколоніальну риторику, представляючи митців із різних регіонів Росії, хоча багато з цих народів історично зазнавали колоніальної політики з боку Москви. Автори документа попереджають, що участь держави-агресора у форматі національного павільйону може фактично нормалізувати війну.

Вони закликали керівництво бієнале та міжнародну мистецьку спільноту відкрито обговорити наслідки цього рішення.

61-ша Венеційська бієнале відкриє двері для відвідувачів 9 травня 2026-го.