Стрічку «2000 метрів до Андріївки» оскароносного Мстислава Чернова показали в Данії

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова показали 3 березня в Ukraine House in Denmark. Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці інституція.

«Це шедевр кінематографу — моторошний, багатогранний портрет війни, співмірний із “На Західному фронті без змін”. Але йдеться не про Першу світову — це сьогодення. Безглуздість війни та її тривожна поетика постають тут у всій повноті. Режисер серед кровопролиття повертає нас до реальності й створює антивоєнний фільм, що змушує замислитися над ціною кожного втраченого життя», — зазначило журі фестивалю CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Film Festival) 2025 про фільм.

Стрічка є безкомпромісним поглядом із передової. У центрі сюжету — група українських захисників, які долають два кілометри крізь спустошений ландшафт під постійними обстрілами, щоб звільнити зруйноване село Андріївка. До повномасштабного вторгнення тут проживало менш ніж сто мешканців, однак населений пункт має стратегічне значення. Під час російської окупації військові отримують наказ прорватися зі своїх позицій через укріплені рубежі ворога та повернути контроль над селом.

Роботи Чернова сьогодні називають одними з найважливіших антивоєнних документальних фільмів сучасності.

Фільм уже відзначений нагородою за режисуру у програмі World Documentary на цьогорічному фестивалі Sundance Film Festival.