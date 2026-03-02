В Амстердамі дослідники довели автентичність загубленої картини Рембрандта

Дослідники амстердамського Рейксмузею визначили авторство Рембрандта ван Рейна полотна «Видіння Захарія в храмі», що належить приватному власнику. Про це йдеться на офіційному сайті музею. Фахівці підтвердили автентичність твору, датованого 1633 роком, за допомогою сучасних технологій.

У 1960 році картину «Видіння Захарія в храмі» виключили зі списку робіт Рембрандта. У 1961 році її придбав приватний колекціонер. Відтоді місцезнаходження картини було невідомим, однак нещодавно нинішній власник картини звернувся до Рейксмузею для проведення експертизи.

Дворічне дослідження показало, що всі фарби, використані у «Видінні Захарія у храмі», зустрічаються й в інших роботах Рембрандта того періоду. За словами музею, техніка живопису та нашарування фарби також схожі на інші ранні роботи Рембрандта. За допомогою макрорентгенофлуоресцентного сканування (Macro XRF) та візуального огляду також виявили композиційні зміни, які свідчать про автентичність твору. Вивчення підпису показало, що він є оригінальним, а дендрохронологічний аналіз дерев’яного полотна підтвердив зазначений на картині 1633 рік.

«Аналіз матеріалів, схожі стилістичні й тематичні риси, внесені Рембрандтом зміни та загальна якість картини – усе це підтверджує висновок про те, що картина є справжнім твором Рембрандта ван Рейна», – заявили в музеї.

Там також додали, що за тематикою робота органічно вписується в доробок 27-річного художника поряд із картинами «Даниїл і Кир перед ідолом Вела» (1633), «Пісня хвали Симеона» (1631) та «Єремія оплакує руйнування Єрусалима» (1630).

Картина зображує сцену з біблійної історії первосвященника Захарія, а саме – момент, коли до Захарія у храмі навідується архангел Гавриїл. Він повідомляє Захарієві, що, незважаючи на похилий вік священника та його дружини, у них народиться син — Іван Хреститель. Самого ангела на картині не видно – на його появу вказує світло, що сяє з верхнього правого кута. Здивований вираз обличчя Захарія відображає його недовіру.

«Чудово, що тепер люди можуть дізнатися більше про молодого Рембрандта. Він створив цей надзвичайно зворушливий твір невдовзі після переїзду з Лейдена до Амстердама. Це прекрасний приклад унікального способу Рембрандта зображувати історії», – зазначив директор Рейксмузею Тако Діббітс.

Приватний колекціонер передав роботу Рейксмузею в довгострокову позику. ЇЇ представлятимуть публіці від 4 березня.

Фото: rijksmuseum «Видіння Захарія в храмі»

