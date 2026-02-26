Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
У Києві відбулася прем'єра вистави "Все буде добре, але не одразу" з військовим 3 ОШБр

Уже з березня вистава вирушить туром по Україні. 

У Києві відбулася прем'єра вистави "Все буде добре, але не одразу" з військовим 3 ОШБр
Вистава за участі військового Третьої штурмової бригади
Фото: Третій армійський корпус

У Києві 25 лютого відбувся закритий допрем’єрний показ нової вистави “Все буде добре, але не одразу”, присвяченої четвертим роковинам повномасштабного вторгнення. Проєкт є спільною роботою Театральної майстерні Трійки (Третій армійський корпус) та театру-студії “Чорний квадрат”.

Одну з ролей виконує чинний військовослужбовець Третьої штурмової бригади, заслужений артист України Євген Авдєєнко, який захищає країну на фронті з 24 лютого 2022 року, повідомили в пресслужбі Трійки. Разом із ним на сцені грає актриса театру Анна Яновіцька

Режисером виступив художній керівник “Чорного квадрату” Анатолій Нєйолов.

Творці вистави визначили її жанр як поєднання комедії та трагедії. Це спроба пропустити рефлексії про життя під час війни крізь призму творчості. В основі сюжету лежать невигадані історії про кохання, страх, відчай та героїзм у простих речах.

Вистава «Все буде добре, але не одразу»
Фото: Третій армійський корпус
Вистава «Все буде добре, але не одразу»

“На сцені зустрічаються реальні історії з фронту та справжні діалоги з цивільного життя – реальності, в якій війна стала повсякденністю. Глядачам обіцяють чесну розмову: з нестерпним гумором, розповідями про реальні бої та щирою надією. Актори проживають історії таких самих людей, як і кожен українець сьогодні, тому у виставі (як і в житті) звучить ненормативна лексика”, – зазначили в Трійці.

Фото: Третій армійський корпус

“Все буде добре, але не одразу” – це не просто назва, а щира обіцянка того, що чекає на глядачів у залі та в реальному житті.

Після київської прем’єри команда вирушає у великий тур містами України, який стартує вже 3 березня. Окрім мистецької цінності, вистава має важливу місію. Абсолютно всі кошти, зібрані під час туру та майбутніх показів, будуть перераховані на закриття актуальних потреб Третього армійського корпусу.

Розклад туру:

  • 3 березня – Житомир
  • 4 березня – Рівне
  • 5 березня – Луцьк
  • 17 березня – Львів
  • 18 березня – Тернопіль
  • 19 березня – Вінниця
  • 24 березня – Харків
  • 25 березня – Полтава
  • 26 березня – Дніпро
  • 30 березня – Бориспіль
  • 31 березня – Бровари
  • 1 квітня – Біла Церква 
  • 3 квітня – Одеса 
  • 14 квітня – Білогородка
  • 15 квітня – Київ
﻿
