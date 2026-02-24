Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Варшаві відкриють виставку «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим»

Експозиція триватиме з 20 березня до 28 червня.

CultHub
У Варшаві відкриють виставку «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим»
Робота Юрія Єфанова, що увійде до експозиції
Фото: Минуле / Майбутнє / Мистецтво

20 березня у варшавському Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» відкриють виставку «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим» з роботами українських митців. Про це повідомили організатори.

За їх повідомленням, виставка має на меті розповісти світові про Крим через творчість українських митців, зокрема кримськотатарського походження. Експозиції розповідатимуть про особисті та культурні втрати після того, як РФ тимчасово окупувала півострів у 2014 році, розпочавши таким чином війну проти України. Проєкт порушує питання: якими будуть Україна, Європа та світ вже завтра, і що вони втратять, якщо не зможуть роздивитись Крим.

Виставка організована платформою культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво на замовлення Українського інституту за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну». 

«Цією виставкою ми хотіли б поділитися відчуттям розірваності та втрати, яку переживає Україна через тимчасову окупацію Криму, а також оприявнити унікальність півострова як брами між цивілізаціями, що, зрештою, дає ключ до розуміння культурного феномену України», – розповідають кураторки виставки Оксана Довгополова і Катерина Семенюк.

Автори робіт звертаються до власних давніх спогадів, рефлексують про кримськотатарську ідентичність після втрати дому, порушують теми спротиву і захисту рідної землі.

«Ця виставка не лише про півострів, що тимчасово втрачений, а й про його осердя: його людей, сучасну кримськотатарську культуру, яка пульсує і пробивається крізь штучні кордони, а також про надію на повернення», – наголошує співкуратор виставки та заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв.

В експозиції покажуть твори різних жанрів – від графіки й живопису до кінетичної скульптури та диджитальної симуляції у виконанні Олексія Борисова, Юрія Єфанова, Еміне Зіятдін, Влодка Кауфмана, Віталія Кохана, Павла Макова, Романа Михайлова, Севілі Наріман-кизи, Рустема Скибіна, Олега Тістола, Халіла Халілова, Антона Шебетка, Ельміри Шемседінової. Дизайнером експозиції став Олександр Бурлака.

Виставка триватиме до 28 червня у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».

