Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили цілі ворога у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях

Оборонці поцілили у район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління ворога. 

Ураження цілей ворога
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління ворога.

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України", – розповіли у Генштабі

23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уразили район зосередження ракетного дивізіону  15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон". Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

У районі населеного пункту Нижня Кринка ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".

Крім того у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, вдалося уразити  склад матеріально-технічних засобів окупантів.

А у районі населеного пункту Покровка, що на ТОТ Миколаївської області, уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.

﻿
