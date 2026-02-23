Сили оборони уразили цілі ворога у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях

Оборонці поцілили у район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління ворога.

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України", – розповіли у Генштабі.

23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уразили район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон". Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

У районі населеного пункту Нижня Кринка ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".

Крім того у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів окупантів.

А у районі населеного пункту Покровка, що на ТОТ Миколаївської області, уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій.