«Shadow of the Night»: міжнародна виставка про життя в енергетичній темряві України стартує у США, Канаді та Німеччині

Виставка покликана розповісти художнісми засобами про щоденний досвід українців під час російських атак 2025-2026.

У Вашингтон, Сан-Франциско, Левіс та Берлін відкриється виставка Shadow of the Night — міжнародний мистецький проєкт, присвячений досвіду України під час найважчої зими для її енергосистеми.

Ініціативу започаткували Energy Act for Ukraine Foundation спільно з Artists Support Ukraine у відповідь на масовані атаки Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі взимку 2025–2026 років. Проєкт покликаний показати міжнародній аудиторії, як системне руйнування інфраструктури перетворюється на щоденний досвід мільйонів людей — темряву, холод, перебої з медичною допомогою, зупинку роботи й постійну адаптацію до нових умов.

Shadow of the Night реалізується у форматі Ready-to-Print — це дозволяє культурним інституціям у різних країнах самостійно друкувати та експонувати роботи без складної логістики й транспортування оригіналів. Виставка може існувати як окремий візуальний жест — одне зображення у публічному просторі — або як повноцінна експозиція з освітньою та дискусійною програмою.

До проєкту вже долучилися партнери, серед яких Georgetown University, Генеральне консульство України в Сан-Франциско, мистецький простір Hotel Continental — Art Space in Exile та Асоціація українців у Канаді. Покази приурочені до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Окрім культурної складової, проєкт має благодійну мету — збір коштів на встановлення гібридної сонячної електростанції для Звенигородської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на Черкащині. Система потужністю 30 кВт із акумуляторами забезпечить безперебійне живлення операційної, реанімаційних відділень і критично важливого обладнання під час блекаутів.

«Ця виставка — спосіб перетворити увагу на дію. Коли мільйони людей залишаються без світла і тепла, міжнародна солідарність може дати практичний результат — підтримати енергетичну стійкість там, де вона рятує життя», — наголошує директорка фонду Ульяна Оніщук.

Кураторка проєкту Катя Тейлор додає, що Shadow of the Night говорить мовою особистого досвіду: роботи українських художників не пояснюють війну, а дозволяють відчути її повсякденність — втому, холод і водночас взаємну підтримку.

Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики України. Організатори закликають музеї, університети, галереї, культурні центри та відповідальний бізнес у різних країнах долучатися до ініціативи — через проведення виставки, інформаційну підтримку або благодійні внески.