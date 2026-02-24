В Італії виставили на огляд мощі святого Франциска Ассізького

В Італії демонструють мощі святого Франциска Ассізького на честь 800-річчя його смерті. Про це повідомляє BBC.

Останки виставили в нижній церкві базиліки святого Франциска в Ассізі. Вони зберігаються у скляному футлярі. Сам футляр, поміщений в інший – із куленепробивного та протизламного скла. Для додаткового захисту в приміщенні цілодобово працюють камери спостереження.

За словами італійських посадовців, щоб побачити реліквію, віднайдену 1818 року під час розкопок, місця для відвідування забронювали близько 400 000 людей з усього світу.

Останки святого можна буде оглянути до 22 березня 2026 року.

До цього останки святого показували публічно лише один раз – у 1978 році для вузького кола людей, переважно науковців. Відтоді останки приховували в металевій скрині, розташованій в кам'яній гробниці в крипті базиліки.

Про Франциска Ассізького: