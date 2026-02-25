Не стало відомого композитора і диригента Романа Кофмана

15 червня диригентові мало б виповнитися 90 років.

Помер український композитор, диригент, екскерівник симфонічного оркестру Національної філармонії України Роман Кофман.

Про це на своїй фейсбук-сторінці 25 лютого повідомив директор Національної філармонії Михайло Швед.

«Роман Ісаакович Кофман R.I.P. Вдячні Вам, дорогий Маестро, за вагомий період прекрасної спільної синергії з Національною філармонією України, успішну, знакову багаторічну роботу з нашим Академічним симфонічним оркестром та Київським камерним оркестром. Керуйте далі небесними оркестрами!», - ідеться в дописі.

15 червня диригентові мало б виповнитися 90 років.

Хто такий Роман Кофман