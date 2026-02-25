Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаКультура

Не стало відомого композитора і диригента Романа Кофмана

15 червня диригентові мало б виповнитися 90 років.

Не стало відомого композитора і диригента Романа Кофмана
Роман Кофман
Фото: www.philarmonia.com.ua

Помер український композитор, диригент, екскерівник симфонічного оркестру Національної філармонії України Роман Кофман.

Про це на своїй фейсбук-сторінці 25 лютого повідомив директор Національної філармонії Михайло Швед.

«Роман Ісаакович Кофман R.I.P. Вдячні Вам, дорогий Маестро, за вагомий період прекрасної спільної синергії з Національною філармонією України, успішну, знакову багаторічну роботу з нашим Академічним симфонічним оркестром та Київським камерним оркестром. Керуйте далі небесними оркестрами!», - ідеться в дописі.

15 червня диригентові мало б виповнитися 90 років.

Хто такий Роман Кофман

  • Уродженець Києва закінчив Київську консерваторію (клас скрипки М. Макаренка (1961), клас диригування М. Канерштейна (1971)).
  • Утвердив себе як один з найбільш серйозних і різнобічних диригентів у колишньому Радянському Союзі. Виступав із понад 70-ма оркестрами Європи, Америки та інших континентів.
  • У 2003—2008 рр. був генеральним музичним директором Боннської опери (Німеччина), де також керував Бетговенським симфонічним оркестром.
  • Нагороджений офіцерським хрестом першого класу ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина».
  • З 1990 р. був головним диригентом Київського камерного оркестру.
  • З 2012 р. очолював Симфонічний оркестр Національної філармонії України. Серед наймасштабніших його робіт — цикли усіх симфоній Шуберта, Бетовена і Моцарта (останній — вперше в Україні). 
  • Автор музики до фільмів: «Лише три тижні» (1971, т/ф), «Лаври» (1972, у співавторстві).
  • Також Кофман - автор книг "Нюанси" (Вірші. Проза. Драматургія, 1993), "Обличчя землі" (Поезія, 1996), "Книга небуття" (2004), "Вихування диригента. Психологічні особливості» (2009), «100 непотрібних порад молодим диригентам» (2012), «Пасторальна симфонія, або Як я жив при німцях» (К.: Дух і літера, 2011), «Так буде завжди» (Laurus, 2014) , "Хвала роботодавцям" (Laurus, 2015). 
  • Написав цикл пісень «Семикольорова країна» на вірші Овсея Дріза.
﻿
