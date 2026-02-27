Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Культура

Польський письменник Щепан Твардох отримав Empik Bestsellery 2025 за роман про війну «Нуль»

Автор послідовно підтримує Україну, також додруку готується український переклад книги.

CultHub
Польський письменник Щепан Твардох отримав Empik Bestsellery 2025 за роман про війну «Нуль»
польський письменник та волонтер Щепан Твардох
Фото: з фейсбук-сторінки автора

Польський письменник та волонтер Щепан Твардох отримав нагороду Empik Bestsellery 2025 у категорії «Художня література» за роман про російсько-українську війну «Нуль» (пол. Null). Про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Польський Інститут в Києві. Премію присуджують авторам книжок і музичних релізів, що протягом року мали найбільші продажі в мережі магазинів Empik у Польщі.

Під час церемонії Твардох подякував читачам: «Передусім я дякую своїм читачам, які читали і далі читають цю складну і безрадісну книжку. Це для мене доказ сили художнього слова і доказ, що моя письменницька праця має якусь вагу».

польський письменник та волонтер Щепан Твардох
Фото: з відкритих джерел
польський письменник та волонтер Щепан Твардох

Зала аплодувала письменникові також за його послідовну підтримку України та волонтерські поїздки на Схід. Твардох неоднаразово збирав кошти, а також відвозив автівки та інші необхідні речі для фронту. Саме з досвіду цих поїздок і народився роман «Нуль». Події твору розгортаються на першій лінії фронту — на так званому «нулі». Головний герой — боєць іноземного легіону на прізвисько Кінь. Через його історію автор показує брутальність війни та досліджує її вплив на психіку й ідентичність людини.

Окрім відзнаки Empik, роман «Нуль» визнано найкращою книжкою 2025 року за результатами читацького голосування Gazeta Wyborcza. Також він посів друге місце в рейтингу 20 найкращих книжок, виданих у Німеччині у 2025 році, за версією німецького тижневика Der Spiegel. Наразі книжка входить до переліку номінантів на найкращу книжку року за версією користувачів читацького порталу Lubimyczytać.pl.

Триває робота над українським перекладом роману. Раніще Твардох вже видавався українською в низці видавництв: "Наш формат", "Лабораторія" та інших.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
