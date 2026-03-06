Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаКультура

Скульптуру Жанни Кадирової "Origami Deer" представлять у Варшаві перед Венеційською бієнале

Проєкт "Origami Deer" буде представлений на Венеційській бієнале, а до того їде своїм європейським туром через різні міста.

CultHub
Скульптуру Жанни Кадирової "Origami Deer" представлять у Варшаві перед Венеційською бієнале
Жанна Кадирова
Фото: Дім 42

8 березня 2026 року в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві відбудеться подія публічної програми українського павільйону на 61-а Міжнародної виставки мистецтва — La Biennale di Venezia. Центральним елементом зустрічі стане скульптура “Origami Deer” (2019) української художниці Жанни Кадирової, представленої в межах проєкту Security Guarantees, кураторками якого є Ксенія Малих та Леонід Марущак.

Скульптуру створили як постійну інсталяцію в місті Покровськ на Донеччині. Вона з’явилася на місці демонтованого радянського бойового літака, здатного нести ядерну зброю.

Фото: Natalka Diachenko

У 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, роботу довелося демонтувати та евакуювати до безпечнішого місця. Це зробили Жанна Кадирова, Леонід Марущак та команда міських працівників. У 2025 роціскульптура оленя розпочала свою подорож до Венеції, ставши символічним елементом проєкту, який осмислює тему нереалізованих гарантій безпеки та крихкості миру.

Програма варшавської події передбачає цілоденну презентацію скульптури, показ короткометражного документального фільму “IDP” (2025) режисерки Жанни Кадирової про евакуацію роботи з Покровська, а також розмову з художницею та Леонідом Марущаком.

Також відбудеться дискусія Public Art at Risk: Poland and Ukraine за участі польської художниці Юліта Вуйцик та Жанни Кадирової. Модеруватиме її історикиня мистецтва Івона Курц. Увечері заплановані музичні виступи.

Варшавська подія є частиною міжнародної програми, що передує презентації українського проєкту на La Biennale di Venezia. Наступні події відбудуться у Відні, Празі, Берліні, Брюсселі та Парижі.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерство культури України, UNESCO та Sushko Philanthropy.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies