Скульптуру Жанни Кадирової "Origami Deer" представлять у Варшаві перед Венеційською бієнале

Проєкт "Origami Deer" буде представлений на Венеційській бієнале, а до того їде своїм європейським туром через різні міста.

8 березня 2026 року в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві відбудеться подія публічної програми українського павільйону на 61-а Міжнародної виставки мистецтва — La Biennale di Venezia. Центральним елементом зустрічі стане скульптура “Origami Deer” (2019) української художниці Жанни Кадирової, представленої в межах проєкту Security Guarantees, кураторками якого є Ксенія Малих та Леонід Марущак.

Скульптуру створили як постійну інсталяцію в місті Покровськ на Донеччині. Вона з’явилася на місці демонтованого радянського бойового літака, здатного нести ядерну зброю.

Фото: Natalka Diachenko

У 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, роботу довелося демонтувати та евакуювати до безпечнішого місця. Це зробили Жанна Кадирова, Леонід Марущак та команда міських працівників. У 2025 роціскульптура оленя розпочала свою подорож до Венеції, ставши символічним елементом проєкту, який осмислює тему нереалізованих гарантій безпеки та крихкості миру.

Програма варшавської події передбачає цілоденну презентацію скульптури, показ короткометражного документального фільму “IDP” (2025) режисерки Жанни Кадирової про евакуацію роботи з Покровська, а також розмову з художницею та Леонідом Марущаком.

Також відбудеться дискусія Public Art at Risk: Poland and Ukraine за участі польської художниці Юліта Вуйцик та Жанни Кадирової. Модеруватиме її історикиня мистецтва Івона Курц. Увечері заплановані музичні виступи.

Варшавська подія є частиною міжнародної програми, що передує презентації українського проєкту на La Biennale di Venezia. Наступні події відбудуться у Відні, Празі, Берліні, Брюсселі та Парижі.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерство культури України, UNESCO та Sushko Philanthropy.