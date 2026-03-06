2-га Мальтійська бієнале представить інсталяцію Марії Куликівської про людське тіло в умовах війни

2-га Мальтійська бієнале, що триватиме з 14 березня до 29 травня, представить тематичний павільйон з артпроєктом української художниці Марія Куликівської. Про це повідомила команда проєкту.

Як ідеться в описі, Марія Куликівська презентуватиме проєкт «Кулі з квітів», що апелює до російсько-української війни, замислюється над роллю жіночого тіла та пропонує альтернативу вбивствам. Його створили у співпраці з творчим простором сучасного мистецтва Garage33 Gallery-Shelter. Кураторкою стала Естер Чіллаг, а комісаркою павільйону – Марріана Джулай. Артобʼєкт складається з п’яти інсталяцій, зроблених у різні роки великої війни. Їх розташують у двох залах Старого Арсеналу мальтійського міста Біргу.

Фото: команда проєкту «Кулі з квітів» візуалізація павільйону

В роботах мисткині присутні мотиви відновлення людського тіла за допомогою рослин. За словами організаторів, Куликівська навчилася традиційному лікуванню травами від своєї бабусі, чий сад у Криму був відкритий для всіх, хто потребував допомоги чи відпочинку. Ці знання стали фундаментом для мистецьких робіт авторки.

В першій залі розмістять роботу «Шкіряні апарації» (2026) – «кулі», всередині яких вмонтовані лікувальні трави для зцілення. Вони втілюють жіночу силу. Підвішені поруч частини тіла демонструють фізичну фрагментацію, вразливість організму, відкритого раптовій смерті, і водночас - не знищену цінність жіночої форми, що несе потенціал наступного покоління.

У другій залі павільйону поставлять «Стіл переговорів?» (2022) – керамічну інсталяцію зі зліпками тіла художниці, які відтворюють кінцівки, розірвані тіла, та з квітами, виготовленими жінками-біженками.

Обидві зали символічно розділить фрагмент з есеїв Куликівської, написаний за допомогою поліграфічного друку на великому полотні з імітацією червоного чорнила – інсталяція «Можливо там все ще буде дім…» (2023-2026), що постає як особиста рефлексія та фіксує початок нового етапу в творчості мисткині. Інсталяція існує у звуковій та текстильній формах. Поруч лежатиме скульптура «Незавершена мати» (2026), зроблена зі зліпків тіла художниці та її матері із додаванням кісток та шкірі тварин висушених рослин. Це тіло, що перебуває на межі вагітності та розриву, безперервності та втрати. Воно постає як місце, сформоване травмою, спадщиною та витісненням. Скульптуру оточуватимуть «Прозорі реліквії гільз» (2025) – невеликі роботи створені зі зліпків справжніх стріляних гільз з лінії фронту, відлитих у прозорій смолі та заповнених травами й сушеними рослинами. Позбавлені вибухової функції вони стають прозорими реліквіями, залишками насильства, що майже перетворились на фантоми, привидів, капсули свідчення та пам’яті. Кожен з предметів функціонує як матеріальний свідок, перетворений на крихке, світлоносне тіло.

Цьогоріч Мальтійська бієнале має тему «Чисто|Ясно|Чітко». Її очолює Роза Мартінес – міжнародна кураторка сучасного мистецтва з понад 30-річним досвідом. Подію проходить під патронатом ЮНЕСКО. Понад 130 митців з різних країн світу покажуть свої роботи у 27 павільйонах, з них 8 – національних та 19 – тематичних.

Фото: команда проєкту «Кулі з квітів» візуалізація павільйону

Про Мальтійську бієнале: