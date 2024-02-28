Україна представить національний павільйон на першій Мальтійській бієнале

Він покаже проєкт Алевтини Кахідзе, що позиціонує Одесу як північ Середземноморського регіону, а не південь Російської імперії.

Україна представить національний павільйон на Мальтійській бієнале – новій міжнародній виставці сучасного мистецтва у Європі, що цьогоріч відбудеться вперше та пройде з 13 березня по 31 травня 2024 року. Подія має на меті сформулювати нові наративи для Середземноморського регіону як хабу культур та переосмислити глобальні уявлення про мистецтво та суспільство на основі ідей, що походять із глибокого півдня європейського континенту.

Національний павільйон України має назву «From South to North» та відкриється для відвідувачів 14 березня. Він представлятиме проєкт художниці Алевтини Кахідзе, що говорить про одну з ключових тем бієнале — деколонізацію — на тлі війни РФ проти України. Кураторками павільйону стали Катерина Семенюк і Оксана Довгополова (платформа культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво). Партнерами виступили Одеський національний художній музей, мистецький продакшн NOS з Італії та Український інститут. Спонсори проєкту – міжнародна програма ZMINA: Rebuilding та компанія Aromateque. Проєкт відібрало журі Мальтійської бієнале на основі відкритого конкурсу.

Фото: Минуле / Майбутнє / Мистецтво Алевтина Кахідзе

За описом кураторок, робота Алевтини Кахідзе «From South to North» фокусується на темі пропрацювання імперського минулого, актуальній як для України, так і для Мальти. Проєкт символічно поєднує Мальту та Одесу — місто-браму між українським степом та Середземномор'ям. Павільйон «From South to North» задає напрямок погляду з Мальти убік України, з Півдня на Північ: у такій оптиці портове місто Одеса бачиться не як південь російської/радянської імперії, а як північ Середземноморського регіону. Проєкт Алевтини Кахідзе складається з відеороботи, знятої в Одесі на початку 2024 року у співпраці з художником Романом Хімеєм, та інсталяцій, створених спеціально для простору павільйону. У дзеркалі власної родинної історії мисткиня аналізує, як імперія руйнує життя різних поколінь та як цей вплив оприявнюється з часом. Кахідзе накладає історію власної сім’ї на події ХХ століття в Україні та Європі, прокладаючи зв’язок із ХХІ століттям: сюжетну лінію продовжує розповідь про особистий досвід мисткині в період повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Український павільйон розміститься у двох залах Вілли Портеллі — об’єкту культурної спадщини початку XIX століття в місті Калькара. Загалом, виставковими просторами Мальтійської бієнале стануть архітектурні та історичні пам’ятки на Мальтійських островах. Зокрема події відбуватимуться в столиці Мальти, місті Валетта, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у сусідніх містах Біргу, Бормла, Сенглея, Калькара з їхніми палаццо, фортами, храмами й музеями, а також на острові Гозо.

Фото: Минуле / Майбутнє / Мистецтво Вілла Портеллі, Калькара, Мальта

Про Мальтійську бієнале: