Близько 9 тис культурних діячів вимагають закрити павільйон Ізраїлю на Венеційській бієнале

Альянс “Мистецтво проти геноциду” опублікував лист з вимогою заборонити Ізраїлю представляти свій павільйон на 60-й Венеційській бієнале. Наразі лист підписали 8.7 тис художників, кураторів, архітекторів, журналістів та інших культурних діячів; серед них багато учасників Венеційської бієнале різних років.

У листі говориться, що військові дії Ізраїлю в Газі рівнозначні «геноциду», і висловлюється заклик до припинення вогню. «… надавати платформу мистецтву, що представляє державу, яка продовжує звірства проти палестинців у Газі, є неприйнятним. Жодного павільйону геноциду на Венеційській бієнале», – йдеться у листі.

Крім того, у листі зазначено, що Бієнале створило «подвійний стандарт», висловлюючись на користь України після того, як вона зазнала вторгнення Росії у 2022 році, але ще не робилячи заяви щодо Гази. «Бієнале було створено за європоцентричним зразком, і воно зберігає ці геополітичні упередження (...) У 2022 році, коли війна Росії проти України щойно почалася, Бієнале та її куратор робили численні публічні заяви на підтримку права українського народу на самовизначення, свободу та людяність. Публічне засудження Бієнале «неприйнятної військової агресії з боку Росії» включало визнання відмови від «будь-якої форми співпраці з тими, хто здійснив або підтримав такий жахливий акт агресії», і відмову «прийняти присутність на будь-якому з його заходів офіційних делегацій, установ або осіб, пов’язаних у будь-якій якості з російським урядом». (...) Бієнале мовчить про звірства Ізраїлю проти палестинців. Ми вражені цими подвійними стандартами. Напад Ізраїлю на Газу є одним із найсильніших бомбардувань в історії. До кінця жовтня 2023 року Ізраїль уже випустив по Газі тонни вибухівки, за силою дорівнюючі ядерній бомбі, скинутій на Хіросіму в 1945 році. У січні 2024 року повідомлялося, що щоденна смертність у Газі перевищує рівень будь-якого іншого великого конфлікту. в ХХІ столітті. (...) Мистецтво не виникає у вакуумі (не кажучи вже про «кишеню») і не може вийти за рамки реальності. Евфемізми не можуть стерти істини насильства. Будь-яка робота, яка офіційно представляє державу Ізраїль, є схваленням її політики геноциду», – йдеться у заяві альянсу.

Представники Венеціанської бієнале наразі не коментують це звернення.

Про Венеційську бієнале: