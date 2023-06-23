Темою 60-ї Венеційської бієнале стане вислів «Іноземці всюди»

60-та Венеційська бієнале оголосила основну тему. Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті бієнале.

Куратор бієнале, бразилієць Адріано Педроса обрав темою вислів «Іноземці всюди». Свій вибір він пояснив так: «Фоном бієнале є світ, багатий на численні кризи, пов'язані з переміщенням людей через країни, нації, території та кордони. Це відбивається у небезпеках та пастках мови, перекладу та етнічності, виявляється у відмінностях та невідповідностях, зумовлених ідентичностю, національністю, расою, статтю, добробутом та свободою. У цьому ландшафті фраза "Іноземці всюди" має (принаймні) подвійне значення. По-перше, куди б ви не пішли, де б не були, ви завжди стикатиметеся з іноземцями — вони/ми всюди. По-друге, де б ви не опинилися, ви завжди іноземці».

За задумкою куратора, Бієнале-2024 зосередиться на митцях, які самі є іноземцями, іммігрантами, емігрантами, діаспорянами, вигнанцями та біженцями, особливо тими, хто переїхав з Глобального Півдня на Глобальну Північ чи навпаки.

Нагадаємо, 60-та Венеційська бієнале пройде з 20 квітня до 24 листопада 2024 року. Хто на ній представлятиме Україну, поки невідомо. 31 травня 2023 сплив кінцевий термін подання заявок на конкурсний відбір куратора українського павільйону, який проводить МКІП. Як повідомила LB.ua пресслужба МКІП, результатів конкурсу ще немає.