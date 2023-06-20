Може ускладнити переговори про вступ до ЄС, - Зеленський про закон, який забороняє книжки з РФ та Білорусі

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

За словами Зеленського, Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ рекомендували накласти вето на цей закон.

Документ забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Зокрема, у Мінʼюсті заявили, що він суперечить частині третій статті 10 (вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України) та частині другій статті 24 (заборона привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками) Конституції України.

Також у МЗС зазначили, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, зокрема щодо свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою. Тож документ може ускладнити переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Зеленський зауважив, що закон надали представнику ЄС для додаткової оцінки.

Крім того, президент доручив Кабінету Міністрів додатково опрацювати порушене в петиції питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради підтримали закон 2309-ІХ ще в червні 2022 року, але оскільки президент так і не підписав його, у соціальних мережах письменники, видавці та інші користувачі влаштували флешмоб з хештегом #ЧасПідписатиКнижковийЗакон.

Серед учасників флешмобу Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова.

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