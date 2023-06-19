В Києві демонтували пам'ятник Гагаріну

Пам'ятник знаходився у Дарницькому районі Києва.

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В Києві стало менше ще одним пам’ятником радянського минулого.

Про це повідомив активіст, співзасновник проєкту "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков.

“Нарешті демонтовано пам'ятник Юрію Гагаріну на вулиці Пасхаліна на Дарниці”, - написав він.

Фото: Вадим Поздняков

Раніше Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила ТОП-10 найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується перейменувати в першу чергу. Перше місце серед них займає Юрій Гагарін.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну. А 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.