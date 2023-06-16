Цього року номінацію "За внесок у перемогу" Шевченківської премії не вручатимуть, – Нищук

Новий голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук заявив, що цього року номінацію "За внесок у перемогу", яка і спричинила скандал довкола Шевченківської премії, вручати не будуть.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Нищука, після призначення на посаду голови Комітету його завданням було зробити аналіз ситуації, “зрозуміти проблему, що ще не закрита” і сформувати новий склад Комітету, з яким можна обговорити і всі наболілі питання.

Очільник Комітету додав, що нові члени комітету "мають бути амбасадорами Шевченківської премії" та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

Євген Нищук сказав, що від номінації "За внесок у перемогу", яка і спричинила скандал довкола Шевченківської премії, цього року вирішили відмовитись.

"Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречним. Тому її не буде", – зазначив він.

Найближчими днями має вийти президентський указ, "який завершить всю ситуацію по попереднім переможцям". Після цього Комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024 року.

Нагадаємо, на пресконференції, що відбулася 23 травня в київському музеї Шевченка, очільник комітету Шевченківської премії Євген Нищук заявив, що Новий комітет Шевченківської премії сформують за 10 днів.

22 травня ексміністра культури Нищука призначили головою Комітету з Шевченківської премії. Попередній голова комітету Юрій Макаров 13 березня пішов у відставку через цей скандал із новою номінацією.16 березня інші члени комітету премії заявили про складення своїх повноважень.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.