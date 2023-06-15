Україна проводить перемовини з Нідерландами щодо повернення “скіфського золота” без оплати, − Ткаченко

Мінкультури підтримує зв'язок із колегами, і запевнив, що коли з'являться подробиці, про них повідомлять.

Україна проводить перемовини з Нідерландами щодо повернення “скіфського золота” без оплати за утримання експонатів музеєм Амстердама.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

“Є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання колекції нідерландському музею. Зараз Міністерство юстиції веде перемовини, щоб ми якомога скоріше отримали без оплати цю колекцію назад”, − сказав міністр.

За його словами, Мінкультури підтримує зв'язок із колегами, і запевнив, що коли з'являться подробиці, про них повідомлять.

Ткаченко також наголосив, що Україна розглядає лише варіант повернення “скіфського золота” до Національного історичного музею.

Нагадаємо, Київ має заплатити майже 100 тисяч євро за зберігання в Амстердамі 2 111 об’єктів колекції, серед яких музейними предметами культурної спадщини є 565. Рішення про те, повернеться ця колекція в Україну найближчим часом чи залишиться за кордоном до перемоги, Міністерство культури ще не ухвалило.

9 червня, після майже 10 років судових розглядів, Верховний суд Нідерландів виніс остаточний вирок: він зобов’язав музей Алларда Пірсона передати музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” Національному музею історії України.

Суд повністю відхилив вимоги окупованих кримських музеїв, які намагались оскаржити попереднє рішення апеляційного суду, також винесене на користь України. Тож тепер “скіфське золото” може повернутись в Україну. Більше читайте у матеріалі LB.ua «Скіфське золото»: за що ми так довго змагались в суді».