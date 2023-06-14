Нідерланди придбають для України чотири радари

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про внесок у зміцнення протиповітряної оборони України.

Про це йдеться в листі Оллонгрен до парламенту Нідерландів, повідомляє Defensie.nl.

Нідерландське Міністерство оборони придбає для України чотири радіолокаційні системи VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро.

"Радари можуть бути використані зокрема для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", – підкреслила міністр.

Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Британії домовились витратити 107 млн євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

"Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни", – додала вона.

Розрахунки системи VERA-EG передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.

Раніше Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.