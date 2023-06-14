Далі тварин очікує шлях до зоопарку у Познані та тридцятиденний карантин.

П’ять левів, яких евакуювали з прифронтових регіонів, відправили жити за кордон.

Про це повідомили зоозахисники з організації UAnimals.

"У нові домівки поїхали левиця Ася з левенятами Емі, Сантою та Теді й лев Акеру. Трохи розповімо, як відбувалася їх підготовка до дороги: Поки команда готує клітки для перевезення та транспорт, ветеринари несуть препарати для анестезії", - йдеться в повідомленні.

Керівниця Центру порятунку Наталія Попова ще раз проходить біля вольєра кожного лева, щоб упевнитись, що він цілком готовий. Вона вже має план і чергу, за якою тварин будуть вантажити.

"Після анестезії лікарі Інна Васильківська та Вікторія Коваль слідкують за часом, бо тварина повинна заснути. Ветеринар дає команду починати евакуацію, тільки коли запевниться, що це безпечно для тварини та людей. Команда обережно перекладає тварину на ноші та транспортує до машини, де вже готова спеціальна клітка для транспортування диких тварин. Впевнившись, що клітка міцно зачинена, лева виводять зі сну", - зазначили зоозахисники.

Далі тварин очікує шлях до зоопарку у Познані та тридцятиденний карантин. Звідти вони поїдуть у нові домівки у кілька реабілітаційних центрів для диких тварин у Європі.

Нагадаємо, працівники НПП "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя.