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Тарнавський показав, як ЗСУ знищили танк окупантів

По ворогу працювала 59-а окрема мотопіхотна бригада.

Тарнавський показав, як ЗСУ знищили танк окупантів
Фото: Скрін з відео

Українські військові точним ударом знищили ворожий танк, після чого окупанти кинули його і втекли з позицій.

Про це повідомляє у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

У результаті удару танк зазнав значних пошкоджень. Після цього росіяни кинули свою бойову машину і втекли з позицій.

Зазначається, що це результат роботи 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Нагадаємо, що оператори ударних дронів ЦСО “А” СБУ знищили російські танки, ЗРК і піхоту.

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