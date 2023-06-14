Українські військові точним ударом знищили ворожий танк, після чого окупанти кинули його і втекли з позицій.

Про це повідомляє у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

У результаті удару танк зазнав значних пошкоджень. Після цього росіяни кинули свою бойову машину і втекли з позицій.

Зазначається, що це результат роботи 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Нагадаємо, що оператори ударних дронів ЦСО “А” СБУ знищили російські танки, ЗРК і піхоту.