МЗС спростувало інформацію про нібито призупинення друку закордонних паспортів

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію в ЗМІ про нібито припинення друку закордонних паспортів через відсутність договору з поліграфкомбінатом "Україна". Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна». Ця інформація не відповідає дійсності", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко пояснив, що 8 червня МЗС і поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. За його словами, вже 9 червня на замовлення МЗС було надруковано і відвантажено першу партію - 41 тис. паспортів.

"Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - додав Ніколенко.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті.

Ніколенко наголосив, що українські посольства та консульства продовжують оформляти та видавати паспорти у штатному режимі.

Нагадаємо, що закордонні паспорти, в яких ім’я чи прізвище транслітеровані інакше, аніж в новішій ID-картці, будуть залишатися чинними до дати, коли спливає термін дії, або до звернення за обміном документа.