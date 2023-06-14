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В Україні поранили “праву руку” глави Чечні Делімханова, Кадиров просить українську розвідку допомогти йому з ним зв’язатися

Обіцяє “щедру винагороду”.

В Україні поранили “праву руку” глави Чечні Делімханова, Кадиров просить українську розвідку допомогти йому з ним зв’язатися
Адам Делімханов (за Кадировим)
Фото: EPA/UPG

Російські медіа повідомляють, що в Україні отримав поранення Адам Делімханов – депутат Держдуми та “права рука” глави Чечні Рамзана Кадирова. Вони також є двоюрідними братами. Раніше з’явилась інформація про ліквідацію Делімханова. 

Пресслужба Держдуми повідомила, що Делімханов був поранений в Україні. 

Зі свого боку, Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що не може зв'язатися з Делімхановим. Він звернувся до української розвідки надати йому інформацію, де саме було поранено “його брата”, щоб він міг вийти з ним на контакт. При цьому він пообіцяв “щедру винагороду”. 

До цього в українських соцмережах з’явилася інформація про те, що начебто Делімханов був ліквідований під час обстрілу Приморська в Запорізькій області.

Нагадаємо, на початку червня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ віддала наказ “кадирівцям” розпочати наступальні операції в Україні. Кадиров заявив, що чеченські сили взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області. 

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