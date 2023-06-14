Знищення дамби Каховської ГЕС створить величезні проблеми для продовольчої безпеки у світі, – ООН

За даними ООН, це призведе до зростання цін на продукти харчування та до проблем з питною водою для сотень тисяч людей.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що знищення дамби Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч людей.

Про це повідомляє Reuters.

Глава відділу допомоги ООН Мартін Гріффітс сказав BBC, що вплив на продовольчу безпеку може бути значним.

“Це житниця – вся ця територія, що простирається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть”, – сказав Гріффітс BBC.

За його словами, майже неминуче ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. Це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Зазначається, що Україна та Росія є двома ключовими світовими виробниками сільськогосподарської продукції та основними гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії.

Гріффітс повідомив, що до 700 000 зіткнуться зі складнощями у отриманні питної води. За його словами, без чистої води люди більш вразливі до хвороб.

Він також сказав, що збиток такого масштабу цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.

“Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції”, — сказав Гріффітс.

Нагадаємо, вже багато днів ООН чекає від росіян гарантій безпеки для місії, яка вирушить на лівобережжя Херсонщини. Місія вже сформована.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС збитки меліоративних систем та каналів складають 150-160 млрд гривень. Точну суму можна буде визначити після деокупації територій.