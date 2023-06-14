Київська компанія допомагала підсанкційному “Росатому” будувати 5 АЕС у різних країнах світу

СБУ викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до РФ через власного дилера у Москві, повідомляє у Telegram СБУ.

Основним замовником була російська державна корпорація “Росатом”, яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.

Фото: СБУ

Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти “Росатому”. Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

При виїзді з України товар “переоформлювали” на фактичних отримувачів – підконтрольні “Росатому” компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав “за новим маршрутом”. При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники “Росатому” здійснювали у режимі онлайн.

Фото: СБУ

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада закликала країни Євросоюзу та МАГАТЕ накласти санкції на російську державну корпорацію "Росатом".