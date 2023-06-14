В Україні не виявлено жодного випадку холери

Станом на середу 14 червня в Україні не зафіксовано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих з об’єктів навколишнього середовища і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні.

Про це повідомляє у Telegram МОЗ України.

В постраждалих регіонах сформовані 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв.

Наразі вже визначені три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків.

“МОЗ закликає мешканців постраждалих територій не наражати себе на небезпеку! Наразі в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм”, - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, що Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС не виявив спалаху інфекційних хвороб у Херсоні та області.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.