В Україні не виявлено випадків холери, - Кузін

Станом на 13 червня на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє Еспресо.

"Щодо холери – відбувається щоденний моніторинг. На сьогодні жодного холерного вібріона, патогенного для людини, виявлено не було. Йдеться про всю територію, починаючи від Запоріжжя до Дніпра, Одеси. Понад те, перевіряємо всі випадки гострих кишкових інфекцій. Тобто якщо людина захворіла і потрапила в інфекційну лікарню, то з 1 червня й аж до кінця вересня додатково тестуємо кожен такий випадок на холеру в усіх областях. Відповідно, з 1 червня такі випадки ретельно тестуються. Жодного підтвердженого станом на зараз у нас немає", - наголосив він.

Кузін розповів, що дослідження поверхневих вод, централізованого постачання тощо проводять по всьому узбережжю на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Сумарно таких досліджень, починаючи з 6 червня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і до сьогодні, було проведено понад тисячу.

"Уже зараз ми починаємо отримувати результати. Те, що ми бачимо – забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. На території Миколаївської, Херсонської, Одеської області – заборонено купатися. Зауважу, цього тижня ми також почали реєструвати появу вірусів у морській воді. Тому людина, яка потенційно порушуватиме встановлені заборони й купатиметься в таких водоймах, звичайно, може захворіти на гостру кишкову інфекцію. Це не смертельне захворювання, часто воно минає за 3-5 діб", - додав він.

Нагадаємо, що Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС не виявив спалаху інфекційних хвороб у Херсоні та області.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.