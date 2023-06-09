У низці областей України будуватимуть модульні лікарні

Йдеться про Харківську, Донецьку, Миколаївську та Чернігівську області.

Уряд України планує будувати модульні лікарні в областях, де медична інфраструктура найбільш пошкоджена.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

В міністерстві уточнили, що найбільших втрат зазнала медична інфраструктура на території Харківської, Донецької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Всього ж за понад рік війни в Україні постраждали 1544 медзаклади, з них 184 обʼєкти зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

У Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях розпочнуть комплексне відновлення, щоби в максимально короткі терміни надати людям доступ до медичної допомоги.

“Модульно-контейнерна технологія будівництва дозволяє зводити комфортні і довговічні будівлі за дуже короткий період. При цьому вони за своєю функціональністю і комфортом не поступаються капітальним будівлям – що важливо для медичних установ”, - запевнили в МОЗ.

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно завдають ударів по медичній інфраструктурі України. Зокрема, вранці 17 травня російські військові вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку.