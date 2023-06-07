У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян не вживати рибу, яка загинула внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Також слід відмовитись від води з криниць.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено. Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео з Дніпропетровщини. На ньому зафіксовано масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами.

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.