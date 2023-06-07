Маккарті виступив проти збільшення фінансування України, яке просувають інші республіканці

Спікер Палати представників Сенату США Кевін Маккарті виступив проти спроб інших республіканців прискорити збільшення фінансування для України та пообіцяв заблокувати будь-який законопроєкт, який знижує нові обмеження на витрати США.

Про це пише Bloomberg.

Каліфорнійський республіканець сказав, що не виключає додаткового фінансування для України, але його коментарі викликають скептицизм саме тоді, коли бойові дії вступають у критичну нову фазу, зазначає видання.

Спікер зазначив, що підтримує військові зусилля України. Але він сказав, що виступає проти спроб сенатора-республіканця Ліндсі Грема обійти обмеження на витрати на оборону, встановлені угодою про обмеження боргу, прийнятою Конгресом минулого тижня. “Ліндсі хоче витрачати гроші на кожну війну в світі”, − сказав Маккарті.

Маккарті попередив, що не допустить голосування в Палаті представників щодо будь-якого закону Сенату, який, на його думку, порушує межі витрат на оборону. Але він не уточнив, за яких обставин Палата розглядатиме екстрене фінансування для України.

За його словами, будь-яке прохання про надання Україні додаткового фінансування буде ретельно розглянуто. “Ви не можете просто викинути гроші і сказати, що комусь потрібні гроші. А як щодо грошей, які ми вже витратили? На що гроші і в чому перемога?”, − додав спікер.

Нагадаємо, у травні лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що американське фінансування підтримки українських захисників триватиме, попри заклики окремих представників GOP скоротити або взагалі припинити допомогу Києву.