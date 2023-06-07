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На Дніпропетровщині російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, – СБУ

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за держзраду.

На Дніпропетровщині російський агент шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, – СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів.

Контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні. Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення за держзраду.

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