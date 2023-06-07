Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА

Евакуація триває. 

Протягом наступних 20 годин вода підніметься ще на метр, – голова Херсонської ОВА
Фото: Мілітарний

Інтенсивність підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС зменшується, але вода продовжуватиме прибувати. Очікується, що протягом наступних 20 годин її рівень збільшиться ще на метр.

Уночі почало затоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у зверненні.

Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на правому березі. Уночі по допомогу звернулися 13 осіб, зокрема пʼятеро жителів лівого берега. 

За словами Прокудіна, станом на 6 ранку евакуювали 1457 людей, і "поліція, ДСНС, військові – всі на місці". 

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Але підрив не завадить ЗСУ, наголошував командувач Обʼєднаних Сил Наєв. 

Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів. 

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies