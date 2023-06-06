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Главу МВС Клименка призначили керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Із фонду відновлення також виділять 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

Главу МВС Клименка призначили керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Ігор Клименко

Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка призначили керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, утворили також штаб, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств.

Крім цього, уряд виділить кошти з Фонду відновлення у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. "Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - пояснив Шмигаль.

Також виділять майже 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення потреб у питній воді.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Згідно з попередніми висновками, які поширила українська розвідка, фахівці бачать, що Каховська гребля була підірвана. 

Тим часом Радбез ООН збереться через підрив Росією Каховської ГЕС. Це засідання ініціює Україна.

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