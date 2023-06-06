В районі Бахмута є просування українських сил, - Маляр

Про інші напрямки, за її словами, можна буде розповісти пізніше.

В районі Бахмута і ще на декількох напрямках у Донецькій області є просування українських сил.

Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 6 червня, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Справді, наразі у нас відбувається оборонно-наступальна операція. У нас комплекс заходів, і я ще раз наголошую: не робити акцент виключно на наступальних діях. Це спектр різних дій, зокрема й наступальних. Сьогодні в нас також є успіхи. Ми говоримо про фланги навколо Бахмута і про інші напрямки, про які пізніше зможемо детальніше розповісти. Там є просування наших військ", - сказала Маляр.

Вона наголосила, що бої наразі тривають запеклі, оскільки російські окупанти всіляко намагаються не допустити просування українських сил.

На уточнювальне запитання про те, на яких конкретно напрямках просунулися українські воїни, Маляр сказала, що йдеться про Донецьку область.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 12 атак противника в районі Мар’їнки. Загалом на сході відбулось 28 бойових зіткнень.