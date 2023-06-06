Гепрокурор України проінформував Єврокомісара з питань юстиції про підрив дамби Каховської ГЕС

"Переконаний, на ці та інші злочини буде належна реакція європейської та світової спільноти", - зазначив Костін.

Генпрокурор України Андрій Костін провів розмову з Єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом.

Як ідеться в дописі Костіна у твітері, Генпрокурор поінформував Рейндерса про наслідки міжнародного злочину, який учинили російські окупанти — підрив дамби Каховської ГЕС.

За словами Костіна, понад 40 тисяч людей під загрозою затоплення, українська влада евакуює понад 17 тисяч осіб.

"На жаль, ще понад 25 тисяч цивільних перебувають на тимчасово окупованій території. Там евакуація не проводиться. Черговий приклад кричущої зневаги до людського життя та міжнародного права. Переконаний, на ці та інші злочини буде належна реакція європейської та світової спільноти", - підкреслив Костін.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка дійсно мала інформацію про підготовку росіянами підриву Каховської ГЕС. Україна поділилася цими даними із закордонними партнерами іще до катастрофи.

Тим часом Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС "демонструє новий вимір російських звірств, що ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів".