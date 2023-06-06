Ми дуже хотіли би, щоб була реакція "менше слів – більше зброї", – Зеленський про очікувану відповідь від Туреччини на теракт

Адекватною реакцією на підрив Росією ГЕС було би надання більшої кількості зброї. Зокрема, від тих країн, які продовжують комунікацію із Росією.

Наприклад, від Туреччини. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відповідь на запитання головного редактора LB.ua на пресконференції.

"Ми дуже хотіли би, щоб була така реакція від Туреччини: менше слів, більше зброї. Ми б так хотіли", – сказав він.

Зеленський додав, що не бачить відкритої підтримки Туреччиною Росії. Однак Анкара не застосовує певних санкцій, і загалом це болюче питання.

"Я думаю, що тут повинна бути відповідальність перш за все кримінальна... Що стосується зброї: ті, хто дають зброю, вони дають, незважаючи ні на що. Ті, хто вагаються, вони вагаються і бачать свої інтереси", – наголосив він.

Зеленський додав, що найбільшими друзями й партнерами є ті країни, які розуміють, що після України напасти можуть на них. Там, де суспільство повністю на боці України і тисне на лідерів, там країни віддають всю можливу зброю. Там, де суспільства розділені, скажімо 50 на 50, там і дають 50 на 50.

"Якщо демократичні суспільства, такі і лідери. Вважають, що ми воюємо за спільні цінності. Але ми живемо в такому світі – треба бути міцними та тиснути на інших", – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість – окуповані РФ. Докладно про ситуацію читайте в матеріалі на LB.ua "Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу".