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Київ прийме постраждалих дітей з Херсонщини та відправить оперативну допомогу, - Кличко

Зараз визначається, які засоби із необхідних можна оперативно надати.

Київ прийме постраждалих дітей з Херсонщини та відправить оперативну допомогу, - Кличко

Київ надає всебічну допомогу Херсонщині, яка через підрив російськими окупантами греблі Каховського водосховища переживає масштабну техногенну катастрофу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київ, чим може, допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища. Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати — а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду», - повідомив Кличко.

Також, за його словами, Київ готується прийняти дітей з постраждалого регіону.

«Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Логуновою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього», - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого почалося неконтрольоване скидання води з водосховища та підтоплення десятків населених пунктів, розташованих нижче за течією. Тисячі людей втратили домівки. Триває евакуація з територій, які вже підтоплені або перебувають в зоні ризику.

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